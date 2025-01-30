В Мастерской управления «Сенеж» высоко оценили работу с историческим наследием в Казани

В Казани приняты грамотные системные решения с точки зрения работы с историческим наследием, это касается и дизайн-кода города. Об этом «Татар-информу» на региональном дне II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» сообщил руководитель Мастерской госдизайна в Мастерской управления «Сенеж» Вячеслав Правдзинский.

«В Казани приняты хорошие, грамотные и системные решения по работе с историческим наследием. Если смотреть всю линейку дизайн-кодов городов нашей страны, то столица Татарстана держится золотой середины в том смысле, что здесь классический адекватный подход к работе с фасадами, все четко и локанично, при этом нет излишней нарядности. Поэтому, разрабатывая еще 10 лет назад план для Ижевска, мы во многом опирались на опыт Казани», – пояснил собеседник агентства.

Правдзинский обратил внимание и на ряд моментов, над которыми, по его мнению, дизайнерам города нужно еще поработать. Так, необходимо подумать над новыми решениями с табличками с информацией. Они выполнены на трех языках, и каждый из них выполнен довольно мелко, что не всегда читается, считает эксперт.

Из положительных моментов он отметил многолетнюю системную работу над дизайном города, в том числе с законодательной точки зрения.

Напомним, II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» проводится по поручению Президента РФ, организован ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ. Также Раис РТ Рустам Минниханов возглавляет комиссию Госсовета РФ, ответственную за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».