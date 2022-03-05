Эксперт: В информационной войне Россия проигрывает США, поэтому народ верит в фейки

Председатель Совета ТРО Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Рафаэль Шакирзянов поделился в беседе с «Татар-информом» мнением, что в информационной войне Россия проигрывает США.

«Появляются вот эти все фейки, и некоторое население воспринимает это за правду. Особенно молодое поколение, которое сидит в интернете и ловит все эти фейки», — заявил он.

Чтобы искоренить ситуацию с фейками в стране, председатель «Боевого братства» считает, что необходимо доносить до людей правду в СМИ: давать мнения экспертов, интервью с ними, писать разъяснительные статьи, выпускать аналогичные передачи на телевидении. Также Рафаэль Шакирзянов считает, что можно было бы приглашать военных в отставке на классные часы в школы, чтобы они проводили беседы с учениками.

На самом деле, по словам эксперта, народ Украины устал от зверств «фашистской хунты».

«В 2014 году, когда на Украине был переворот, были заключены соглашения в Минске, и Правительство Украины обязательства не исполняли. Чаша весов переполнилась, когда украинцы заговорили о владении ядерным оружием и вступлении в НАТО. Если бы они вступили в НАТО, то тогда НАТО бы разместила свои ракеты у нашей границы. То есть с системой ПВО нам было бы очень сложно воевать. Помимо прочего, в течение всех этих лет на Украине занимаются геноцидом. Там же есть наши граждане с российскими паспортами. Народ устал от их зверств», — отметил собеседник агентства.

Рафаэль Шакирзянов добавил, что Россия не воюет с народом Украины. «Мы воюем с этой фашистской хунтой. Поэтому и решение Верховного Главнокомандующего нашей страны Президента РФ Владимира Путина, и Вооруженные Силы Российской Федерации очень поддерживаем! Мы не войну объявили, а проводим специальную военную операцию по освобождению Донбасса», — подчеркнул собеседник агентства.