Эксперт: В информационной войне необходимо усилить роль научно-общественного мнения

В информационной войне, которая сейчас происходит в мировом пространстве и направлена против России, необходимо усилить роль научно-общественных идей. Этим мнением с «Татар-информом» поделился Президент Академии информатизации Республики Татарстан, доктор экономических наук Альберт Бикмуллин.

«На сегодняшний день необходимо усилить роль научно-общественных структур. Этот момент очень важен! Я возглавляю Академию информатизации Республики Татарстан, нашей основной функцией является выдача достоверной информации о всей совокупности человеческой деятельности. Некоторые представители России игнорируют общественное мнение, поэтому и необходимо работать над развитием научно-общественной идеи», — отметил спикер.

В Академии информатизации Республики Татарстан сейчас работают над тем, чтобы давать обществу научно и технически обоснованную информацию, добавил Альберт Бикмуллин.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.