Эксперт: В формировании предпринимательства важно действовать по принципу «не навреди»

Будущее венчурного рынка зависит только от тех, кто на нем работает, будь то компания или частный инвестор. Но в формировании российского предпринимательства крайне важно действовать по принципу «не навреди». Таким мнением на Венчурной лиге поделился директор по инновациям билайна Николай Евченко.

Венчурная лига — это площадка для открытого диалога и новых партнерств среди игроков этого рынка России, организованная клубом венчурных инвесторов «Синдикат». Ее третий этап в партнерстве с билайном и другими значимыми игроками венчурного рынка РФ прошел 18-19 августа в Иннополисе в рамках международной конференции по искусственному интеллекту. На панельной дискуссии «Баланс всего» Евченко поделился своим видением будущего рынка венчурных инвестиций и рассказал о венчурном фонде, созданном компанией «Хайв» (учредитель — билайн). Компания с 2022 года активно инвестирует в технологические стартапы, приобретая миноритарные доли.

«Пройдя путь в полтора года, выдавшийся на самый разгар кризиса, мы пришли к мнению, что на инвестиционном рынке все игроки находятся в одной лодке и открыты к привлечению внешних инвесторов, которые, помимо своих денег, могут привнести свой опыт и экспертизу, поделить выгоду и риски. Это, в первую очередь, объединение компетенций и опыта с потенциальными инвесторами, а для стартапа — разносторонние точки зрения и помощь. На наш взгляд, это рыночно и по-предпринимательски», — говорит Николай Евченко.

Он также сообщил, что в настоящее время в портфеле компании 11 стартапов, с которыми билайн совершил сделку, и в ближайших планах — подписать сделки еще с шестью компаниями. «Для нас определяющим при принятии инвестиционных решений фактором является не индустрия, в которой работает стартап, а его конкретные амбиции, компетенции и ценности команды. Мы заинтересованы в стартапах, которые любят своих клиентов, исповедуют предпринимательский подход и хорошо растут», — продолжает Евченко. В портфеле и сферах интереса компании стартапы, занимающиеся маркетинговыми и HR-технологиями, облачные сервисы для крупных и малых предприятий, например, для ритейла или ресторанного сегмента. «Что касается массового сегмента — мы сейчас активно смотрим и инвестируем в решения, связанные с детьми, так как в фокусе у билайна тема семьи», — уточняет Евченко.

Рассуждая о будущем венчурных фондов, Евченко отмечает, что очень правильно в текущих обстоятельствах свои выгоды и риски делить с другими игроками, обогащать и дополнять экспертизу друг друга. «Поэтому наш портфель и фонд открыты для внешних инвестиций», — подчеркивает он и добавляет, что задача билайна к 2025 году — обменять все доли в стартапах на деньги с определенной доходностью.

III этап Венчурной лиги состоялся в Иннополисе 18-19 августа в рамках международной конференции AI IN 2023. В мероприятии приняли участие более 100 ведущих экспертов в области венчурных инвестиций и искусственного интеллекта, представителей институтов развития, корпораций и технологических стартапов. Первый этап Венчурной лиги 2023 состоялся 22-23 июня в Сочи, второй этап — 22 июля в Москве. Впервые подобное мероприятие было проведено в Татарстане на территории ОЭЗ «Иннополис» в прошлом году: тогда Invest Regatta Innopolis объединила около сотни представителей корпоративных и частных венчурных фондов, бизнес-ангелов и технологических стартапов.

Фото предоставлено beelinenow.ru