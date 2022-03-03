Эксперт: «В действиях ЦБ чувствуется уверенность и понимание ситуации»

Российские власти держат под полным контролем ситуацию на отечественном рынке финансов. Благодаря грамотным действиям Центробанка ситуация стабилизировалась, а граждане возвращают в банки ранее снятые средства. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РТ по вопросам экономики и инфраструктуре жизнедеятельности граждан Айрат Гимадутдинов.

Он отметил, что Банк России всегда имеет план действий под различные варианты развития событий.

«Поэтому сейчас подошли к текущей ситуации более подготовленными. В действиях ЦБ чувствуется уверенность, понимание и видение ситуации. Принятые ЦБ меры дают результаты — по последним данным, банки снова стали наполняться деньгами», — подчеркнул Гимадутдинов.

По словам эксперта, в кризисных ситуациях гражданам не следует делать резких движений с личными финансами и поддаваться необоснованной панике.

«Учетная ставка ЦБ сейчас такая, что должна компенсировать инфляционные потери сбережений населения. Волна схлынет, экономика приспособится, правительство окажет поддержку бизнесу. Вероятно, будут развиваться новые бизнес-направления, мотивированные ростом конкурентоспособности отечественных товаров и освобождением от импорта некоторых рынков», — заключил Айрат Гимадутдинов.