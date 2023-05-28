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Политолог объяснил, почему не стоит сомневаться в честности допвыборов в Челнах
При организации дополнительных выборов депутата Госсовета Татарстана в Набережных Челнах прошла большая работа по обеспечению безопасности и честности, за ходом голосования внимательно следили наблюдатели. Таким мнением с «Татар-информом» поделился доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков.
«Первое, что нужно отметить – выборы организованы хорошо, оборудовано большое количество участков, где люди могут сделать выбор. Второй момент: мы всегда все боимся за результаты, у многих вызывает вопросы достоверность. На этом мероприятии есть огромное количество наблюдателей, которые прошли не одни выборы и имеют большой опыт. Есть представители как общественной палаты, так и самих кандидатов. Думаю, что и проведение, и подсчет голосов будут честными», – заявил собеседник агентства.
Он обратил особое внимание на повестку, которую продвигали кандидаты. Претенденты много говорили о молодежной повестке и предпринимательстве – по мнению Большакова, это особенно важно в случае Набережных Челнов, так как город во многом зависит от работающих крупных предприятий.
Средний возраст претендентов – менее 40 лет, что объясняет большое внимание к молодежной повестке, добавил эксперт в завершение.
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