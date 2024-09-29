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Эксперт: В 2025 году в РТ особое внимание уделят патриотическому воспитанию
В связи с объявлением Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым 2025 года в республике Годом защитника Отечества в школах и ссузах региона особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась председатель Комиссии Общественной палаты РТ по развитию образования, науки и просветительской деятельности Тамара Федорова.
«В 2025 году мы будем отмечать 80 лет со дня Победы. Конечно, мы будем чествовать и участников СВО. Патриотическое воспитание в Татарстане всегда было на хорошем уровне, но в будущем году учреждения образования будут уделять этому особое внимание», — заметила собеседница агентства.
Важным шагом в этом направлении стало решение о межведомственной работе учреждений образования и молодежных объединений с ветеранскими организациями, добавила представительница Общественной палаты Татарстана.
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