Эксперт: В 2025 году госзакупки будут ориентированы на отечественных производителей

Ключевое нововведение этого года в сфере госзакупок – унификация национального режима. Федеральный закон скорректировал нормы двух базовых закупочных законов в этом направлении, рассказал председатель Госкомитета по закупкам РТ Марат Зиатдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Упор сделан на предоставление преимуществ российским производителям и поддержку отечественной экономики», – подчеркнул Зиатдинов.

По его словам, полный запрет введен на покупку промышленных товаров иностранного производства для государственных и муниципальных нужд, а также на программное обеспечение, аналоги которого есть в стране.

Отдельное внимание эксперты уделили вопросам антимонопольного характера. Суть заключается в регулярных победах в тендерах одних и тех же компаний. Однако они пояснили, что такая ситуация – норма, так как касаются тендеров, так называемой «первой руки».

«К примеру, если у дорожной компании есть в районе асфальтный завод, то понятно, что она победит, ведь у нее гораздо меньше расходы на логистику и прочее. Не будешь же завод с собой возить по стране. Или строительная компания района также скорее всего победит на тендере по постройке здания в этом районе», – сказал генеральный директор Агентства по государственному заказу РТ Яков Геллер.

Продолжая мысль, он отметил, что непосредственно при строительстве, необходимо будет закупать материалы и оборудование для работ, и тут уже вступают тендеры «второй руки». А вот на них конкуренция очень высокая – более 15 компаний практически на каждый.