Эксперт: Уровень инноваций и технологий в Татарстане один из лучших в стране

Уровень развития технологий в Татарстане один из самых высоких в стране. Таким мнением на заседании экспертного клуба «Волга» поделился полковник СВР в отставке, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор МГИМО МИД России Андрей Безруков.

«То, что делается в Татарстане, на переднем крае всего того, что происходит в России. Уровень инноваций, технологий и институтов, которые с ними взаимодействуют, один из лучших в стране», — заявил спикер.

Он выделил ещё одно преимущество Татарстана в направлении экспорта технологий — это прямое взаимодействие с исламским миром.

«Мы недоиспользуем исламское финансирование и наше взаимодействие с исламским миром. Он большой, динамично развивается, ему все нужно. Такие страны, как Иран, Пакистан, Саудовская Аравия и другие, выходят на новый этап технологического развития», — пояснил эксперт.

По его словам, если выстроить правильную систему, то Россия может перехватить значительную часть рынка технологий в этих государствах.