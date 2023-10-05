Эксперт: Учителя вместе с детьми сегодня формируют наше завтрашнее общество

Сегодня педагоги отмечают свой профессиональный праздник – День учителя. 2023 год указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника, что подчеркивает внимание государства к людям этой профессии. Спикеры из Татарстана в рамках «Экспертного клуба». поделились мнением о том, кем, прежде всего, является современный учитель – наставником, воспитателем или педагогом-предментником, должен ли учитель ориентироваться на уровень учеников или необходимо дотягивать до определенной планки, может ли работа учителя быть приравнена к государственной службе и должно ли воспитание гражданской идентичности стать обязанностью школы.

«Профессия учителя очень благодарная, ведь его дело живет в учениках», – считает проректор по научной работе Казанского инновационного университета Игорь Бикеев. «В моем случае Учителя были, прежде всего, наставниками. Они своим примером без всякого навязывания и приказного тона показывали правильный путь. Горели своими предметами и любили их. И эти горение и любовь предавали ученикам. При этом без какого-либо менторства и назидания воспитывали нас патриотами, гражданами своей страны, уважающими труд людей и заслуги старших и героев, а также помогающими тем, кто был младше или слабее. Культивировали в нас традиционные духовно-нравственные ценности, сплачивая индивидов в единый российский, а ранее советский народ», – говорит Бикеев.

«Хороший учитель делает ребенка лучше, создавая условия для его развития и перехода на более высокий интеллектуальный и эмоциональный уровень», – продолжает спикер. Говоря о работе учителя, как о предоставлении образовательных услуг, Бикеев отмечает, что наставник, не оказывает услугу, а делится собой.

Он поздравил всех учителей с праздником и подчеркнул, что «задача общества и государства – создать все условия, материальные, организационные и другие, для того, чтобы учителя могли с полной отдачей, ни о чем не беспокоясь, трудиться на благо своей страны».

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов поделился воспоминаниями об учителе математики, которая привила любовь к своему предмету. «Я ей по гроб жизни благодарен за это, хотя математиком я и не стал», – говорит Морозов. Он отметил роль учителя, «который способен разглядеть в ученике талант, развить его, дать ему направление».

Не понаслышке знает о труде учителя и педагога доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«Российские учителя, прежде всего, отличаются преданностью традициям отечественного образования. Это особенно относится к учителям русского языка и литературы, которые сегодня преподают на новых территориях и передают нашу историческую правду», – говорит Павлова.

Она также отметила работу учителей физической культуры. «В современном мире, где многие дети имеют те или иные заболевания, учитель физической культуры играет важную роль в поддержании здоровья и его укрепления. Важно поднимать престиж профессии школьных учителей физкультуры», – считает она.

Павлова добавила, что учитель выполняет важную воспитательную миссию. «Важную роль играют и нравственные основы, которые учитель прививает школьникам», – говорит спикер.

Она считает необходимым уделять внимание развитию педагогических вузов, системе социальных гарантий для молодых педагогов, особенно тех, которые работают в сельской местности и на новых территориях. «Государство должно обратить особое внимание на подготовку педагогов в России», – резюмировала Павлова.

Учитель математики лицея «Иннополис» Арман Костанян считает, что то, что 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, говорит о важности и значимости учителя в жизни каждого гражданина. «Учителя вместе с детьми сегодня формируют наше завтрашнее общество. И от того какие навыки, знания, нравственные принципы заложат они в детей, таким и будет наше общество», – считает эксперт.

«Мы не должны забывать, что школа в первую очередь воспитывает, а только потом обучает. Поэтому в приоритете это выпуск воспитанных, добрых, вежливых и хороших членов общества», – отмечает Костанян. Он также подчеркивает, что «это возможно только при тесном сотрудничестве между школой и родителями, так как именно они имеет сильное влияние на школьников».

В своем Послании Федеральному Собранию в 2023 году Президент России Владимир Путин подчеркнул: «Учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве будущего страны, и важно повысить общественную значимость учительского труда, чтобы родители больше говорили своим детям о благодарности к учителю, а учителя – об уважении и любви к родителям».