Эксперт: Участие в политической жизни страны – признак зрелости и ответственности

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации стартовали сегодня во всех регионах страны, в том числе и в Татарстане. Участие в политической жизни государства важно и характеризует человека как взрослого и ответственного, поделилась мнением с корреспондентом «Татар-информа» заместитель директора по научной деятельности Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова.

«Еще Аристотель в своих произведениях отмечал, что человек – это существо общественное и политическое. Соответственно, участие в политической жизни страны – это признак взрослости и ответственности человека. Во-вторых, каждое утро каждый из нас делает выбор: чем позавтракать, что надеть, куда поехать отдыхать, где учиться, с кем жить, с кем разговаривать. Естественно, мы обязаны выбрать и того, кто будет Президентом в стране, в которой мы живем», – отметила собеседница «Татар-информа».

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).