Эксперт: У татарстанцев есть запрос на строительство загородных концептуальных поселков

В Татарстане необходим кластерный подход к развитию загородной инфраструктуры. Если раньше у жителей Казани был просто спрос на дома в населенных пунктах республики, то сегодня у них есть запрос на комфортную загородную среду. О создании атмосферных концептуальных поселков во время ежегодного онлайн-форума на цифровой платформе «100% Татарстан» рассказал эксперт в области загородного строительства Александр Чесноков.

«Казань разрастается, появляется всё больше жилых комплексов. Сегодня люди хотят жить в коммьюнити, жить в поселках, где есть комфортная среда — безопасность, тротуары, дороги, школы, садики», — подчеркнул спикер.

По мнению эксперта, необходимо строить именно концептуальные коттеджные поселки, которые позволят поддерживать комфортный уровень жизни. «Если строить коттеджи, то нужно четко понимать, что здесь будут и дороги, и первичная инфраструктура», — сказал он, заметив, что застройщиков уже обязали оставлять земли под социальные объекты.

В качестве примера Чесноков привел один из жилых комплексов, который немного удален от Казани, но имеет минимальную инфраструктуру, что создает удобства для всех жителей.

Кроме того, эксперт уверен, что первичная инфраструктура позволит избежать разрастания челночного трафика, когда люди живут за городом, но работать ездят в Казань. «Необходимо, чтобы люди оставались на местах, частично проблему решит удаленка, но нужно оставлять за ними и рабочие места», — добавил Чесноков.

Форум «100% Татарстан» проходит 6 и 7 октября. В этом году его темой стало строительство и благоустройство территорий. Проект позволяет экспертам и зрителям обсуждать актуальные вопросы по различным темам в формате диалога.