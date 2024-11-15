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Эксперт: У России и Китая есть большой потенциал для сотрудничества в энергетике
У России и Китая есть большой потенциал для сотрудничества в сфере энергетики, в частности в добыче и обработке нефти и природного газа, а также новоэнергетики. Таким мнением на пленарной сессии I форума российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ» поделился генеральный секретарь Китайской торговой палаты по импорту и экспорту Го Куйлун.
«Перспективы торговли Китая и России: прежде всего, будет углубляться сотрудничество в энергетике. Обе страны имеют большой потенциал во взаимодействии в сфере нефти, природного газа и новоэнергетики. Кроме того, более тесное сотрудничество российских и китайских компаний нас ждёт в сфере умного оборудования и технологий», – уверен эксперт.
По его словам, для сохранения динамики роста взаимодействия России и Китая странам необходимо укреплять сотрудничество по инициативе «Один пояс – один путь» и в рамках Евразийского экономического союза, упрощать транспортировку грузов и делать ее более дешёвой.
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