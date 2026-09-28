Эксперт Тырин перечислил опасные признаки перегрузки электросети в доме

С наступлением холодов нагрузка на домашнюю электросеть заметно возрастает из-за обогревателей, тепловентиляторов и кондиционеров, работающих на тепло. Об этом в беседе с RT рассказал исполнительный директор «СберСтрахования» Никита Тырин.

По его словам, помимо отопления, осенью меняется и режим работы электросети. Во многих домах проводка была рассчитана на меньшую мощность, чем та, которую одновременно потребляют современные электроприборы. Поводом без промедления вызвать электрика могут стать запах горелой изоляции, оплавленные или потемневшие розетки, нагревающаяся вилка, искры при подключении техники и регулярное отключение автоматов в щитке. Тырин подчеркнул, что несколько таких признаков стоит воспринимать как повод вызвать электрика, не откладывая.

Также он отметил, что насторожить должны мигание света при включении чайника или стиральной машины, а также вилки, которые выпадают из розеток. Это может свидетельствовать о слабом контакте, из-за которого соединение перегревается.

Мощные приборы – обогреватель, тепловентилятор, чайник, стиральную машину и микроволновую печь – рекомендуется включать по одному и напрямую в розетку. Использование тройников и удлинителей для такой техники увеличивает риск перегрузки. Эксперт отметил, что эти приборы лучше включать по одному и напрямую в розетку, а не через тройник или удлинитель.

Обогреватель нужно размещать на твердой ровной поверхности, подальше от штор, мебели и постельного белья. Его нельзя использовать для сушки одежды, а перед выходом из дома или сном прибор следует выключать. При покупке новой техники можно выбрать модель с таймером и автоматическим отключением при падении.

По статистике страховой компании, почти 70% происшествий с жильем за восемь месяцев текущего года пришлось на бытовые заливы. Тырин рекомендовал заранее продумать защиту имущества: страховой полис может помочь компенсировать ущерб после аварии, включая повреждения у соседей. Он заключил, что страховой полис станет надежным помощником в подобных инцидентах.