Эксперт: Турпоток караванеров в Россию с открытием границ удвоится

В Россию может увеличиться в 2,5 раза туристический поток караванеров и автопутешественников, если откроют границы. Президент общественной организации «Лига Караванеров» Андрей Артюхов сообщил ТАСС, что речь идет о 5 тыс. семей, каждая из которых способна привезти в регионы страны около 2-3 тыс. евро.

«Могу прогнозировать, что как только откроются границы, в два-три раза увеличится поток, до 5 тыс. караванеров за сезон с мая по октябрь. Сейчас поток оценивается примерно в 1,5-2 тыс. караванеров. <...> Караванеры за время пандемии много путешествовали у себя в Европе, теперь им хочется выехать наружу. Это одна из причин, по которой въездной автотуризм в России будет активным с открытием границ», — пояснил Артюхов.

По его словам, в Россию уже этим летом гарантированно приедут до 600 семей караванеров из Европы и Китая. Они примут участие в фестивале автотуристов в Москве, после чего отправятся путешествовать по стране. За месяц нахождения в России каждая такая семья готова потратить 2-3 тысячи евро, однако для одновременного потока туристов в стране не хватает мест размещения.

Как пояснил Артюхов, дефицит мест наблюдается на таких популярных направлениях, как юг страны, Карелия — летом обычно туда едут все отдыхать. Спрос превышает количество мест примерно в 1,5-2 раза. Он добавил, что профессиональное сообщество караванеров вместе с регионами ищет возможности быстро увеличить количество мест размещений.

Артюхов отметил, что в России не хватает хорошо оборудованных кемпингов с электричеством и водоснабжением для всех путешественников, в том числе автотуристов и караванеров. Сложность еще заключается в том, что бизнесу сложно найти удачные места с красивым природным ландшафтом и готовой минимальной инфраструктурой.

«При этом сейчас почти нет поддержки региональных властей по инфраструктуре и нет качественной земли. Делать кемпинги в чистом поле, которые не имеют точки притяжения, убыточно для бизнеса», — добавил эксперт.