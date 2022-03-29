Эксперт: Туризму никогда не было так плохо, но санкции помогут привлечь туристов в Казань

Руководитель одной из старейших турфирм Казани Companion SP Сергей Пасечник в разговоре с «Татар-информом» заявил, что туризму в России еще никогда не было настолько плохо, как в условиях нынешних санкций, но при этом именно такая ситуация поможет привлечь туристов в Татарстан.

По словам эксперта, сейчас можно полететь в Объединенные Арабские Эмираты, на Мальдивские и Сейшельские острова, Шри-Ланку, в Индию, Турцию и Сербию — этот список обкатан российскими туроператорами. Однако сильнее всего отрасль беспокоит вопрос, на чем именно лететь.

«С международной карты исчез „Аэрофлот“. Трудно сказать, надолго ли, пока компания переоформит самолеты, перестрахует их, сформирует другой паркинг, на это уйдет время. На российский флот пока рассчитывать не приходится. Ждать открытия новых направлений тоже не стоит. Возможно, еще появятся туры в Египет или Тунис. Я предполагаю, что могут быть и Испания, и Греция, но это не точно», — отметил собеседник агентства.

«Помимо отсутствия перевозок, беспокоит нестабильный курс рубля. Если появляется какое-то предложение, то на него надо реагировать моментально. Если появляется цена, то она держится час или два. Дальше уже турагентам трудно контролировать цену, особенно если клиент начинает думать и сравнивать. Сейчас ситуация изменилась, нет времени выбирать, выбор ограниченный», — посоветовал Сергей Пасечник.

По мнению эксперта, если бронирование тура пришлось на весну, то стоит рассмотреть более поздние даты и перебронировать тур на осень. «Осенью станет ясно, на чем лететь и по каким ценам. Однако всё, что было неожиданного, всё уже произошло. В принципе, бояться лететь не стоит», — заключил специалист.