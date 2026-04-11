Общество 11 апреля 2026 08:52

Эксперт Тренин назвал среднюю цену ингредиентов для кулича – 296 рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Средняя стоимость набора ингредиентов для приготовления кулича в России в феврале составила 296 рублей, а творожной пасхи – 448 рублей. Такие данные привел эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, его слова приводит «РИА Новости».

Он уточнил, что оценка основана на данных ЕМИСС за февраль, поскольку статистика за март на момент подсчета еще не была опубликована.

По его словам, в набор для кулича входят 500 г пшеничной муки, 350 мл молока, три яйца, 100 г сливочного масла, 150 г сахара, а также по 50 г изюма и орехов.

Эксперт добавил, что приготовление творожной пасхи в среднем обходится дороже – около 448 рублей. В соответствующий набор входят 500 г творога, 100 г сливочного масла, 100 г сахара, два яйца, 100 мл сливок и 50 г изюма.

#куличи #пасха
