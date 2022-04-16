Эксперт: То, что мы видим сегодня в западных СМИ, — самая дорогая пиар-кампания в истории

Информационная война против России и ее граждан, развернувшаяся на фоне спецоперации на Украине, имела в истории аналоги, но в гораздо малых масштабах. Таким мнением в интервью «Комсомольской правде» поделилась политтехнолог и медиаменеджер Кристина Потупчик.

«То, что мы наблюдаем сегодня в западных СМИ, — самая дорогая пиар-кампания в истории. Она имела аналоги, но в меньших масштабах, такого накала ненависти ко всему русскому я не припомню», — сказала она.

По ее мнению, цель инфокампании очень простая — чтобы русский человек почувствовал, что он — ложка дёгтя в западной цивилизации.

«[Показать], что Запад может отказаться от романов Толстого, музыки Чайковского и русских ученых и программистов безо всякого вреда для себя, как от чего-то лишнего, — заявила Потупчик. — Лишить нас уверенности в себе и внутреннего самоуважения».

Она также отметила, что русскому человеку и до этого внушали чувство стыда и собственной ненужности.

«Переписывали историю, пытались отнять у нас гордость за победу во Великой Отечественной войне, за вклад в мировую культуру XX века», — перечислила политтехнолог.

Как итог: некоторые поддались на многолетние провокации и сбежали из родной страны, повинуясь чужому приказу, полученному через соцсети. Потупчик отметила, что таких людей сложно винить, поскольку нужно понимать, что они сами отдали свою силу, и теперь с ними сделают все, что захотят.

Эксперт назвала санкционную политику Запада символической. Россиян лишают не услуг, а признаков цивилизационного статуса.

«Как мир может считать цивилизованной страну, в которой не работает „Нетфликс“ или „Майкрософт“? Это как бедный ребенок в классе. Они всерьез считают, что гедонистические ценности это некое ядро „западной“ идентичности», — сказала Потупчик.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».