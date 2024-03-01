Эксперт: Тезисы Путина отражают три главных запроса татарстанцев

Основные тезисы, прозвучавшие в сегодняшнем Послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, отражают реальные запросы жителей Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в Республике Татарстан Марсель Гильмеев.

«Тезисы первого лица государства отражают те запросы, которые есть у жителей Татарстана. Это подтверждают социологические исследования, которые мы проводим. В одном из последних исследований о приоритетах развития нашей страны мы задавали вопрос: какой жители нашей республики хотели бы видеть Россию через 10-15 лет? В топ-3 ответов вошли „социальное государство“, „великая страна“ и „благоустроенная страна“», — сказал он.

По мнению спикера, все эти актуальные направления были достаточно подробно отражены в Послании Президента России.

«Тезисы, которые касаются инфраструктурного развития, развития бизнеса, предприятий, так или иначе в фокусе внимания жителей нашей страны», — подчеркнул Гильмеев.

Он также отметил, что значительное внимание в Послании было уделено вопросам социальной поддержки семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Новый национальный проект «Семья», анонсированный сегодня, востребован населением, считает эксперт.