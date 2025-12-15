news_header_top
Экономика 15 декабря 2025 21:00

Эксперт Терехов предупредил, что конфискация российских активов ослабит экономику Запада

Попытки Евросоюза конфисковать заблокированные активы России, наложенные после начала специальной военной операции, могут оказать крайне разрушительное влияние на экономику Запада. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Австрии Лев Терехов, его слова приводит «ТАСС», ссылаясь на «International».

Он отметил, что такие действия окажут долгосрочные негативные последствия для экономик западных стран, поскольку приведут к неизбежному оттоку капитала, что может стать фатальным для систем, зависимых от заимствований и чрезмерного потребления.

Терехов добавил, что на фоне этих событий страны глобального Юга, представляющие мировое большинство, активизируют усилия по созданию справедливых и стабильных международных экономических отношений. Эти отношения должны основываться на принципах суверенитета и равенства.

Терехов подчеркнул, что мировая экономика может освободиться от бремени западного финансового доминирования, что приведет к созданию многополярной финансовой системы.

По его мнению, европейские страны могут стать частью этой новой системы, если пересмотрят свой текущий курс, который, по словам дипломата, противоречит международному праву и разрушает основы глобальной стабильности, в частности в вопросе конфискации российских резервов. Для этого Европе следует вернуться к выполнению своих международных обязательств.

