Попытки Евросоюза конфисковать заблокированные активы России, наложенные после начала специальной военной операции, могут оказать крайне разрушительное влияние на экономику Запада. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Австрии Лев Терехов, его слова приводит «ТАСС», ссылаясь на «International».

Он отметил, что такие действия окажут долгосрочные негативные последствия для экономик западных стран, поскольку приведут к неизбежному оттоку капитала, что может стать фатальным для систем, зависимых от заимствований и чрезмерного потребления.

Терехов добавил, что на фоне этих событий страны глобального Юга, представляющие мировое большинство, активизируют усилия по созданию справедливых и стабильных международных экономических отношений. Эти отношения должны основываться на принципах суверенитета и равенства.

Терехов подчеркнул, что мировая экономика может освободиться от бремени западного финансового доминирования, что приведет к созданию многополярной финансовой системы.

По его мнению, европейские страны могут стать частью этой новой системы, если пересмотрят свой текущий курс, который, по словам дипломата, противоречит международному праву и разрушает основы глобальной стабильности, в частности в вопросе конфискации российских резервов. Для этого Европе следует вернуться к выполнению своих международных обязательств.