Эксперт Tele2: Аналитика больших данных поможет построить инфраструктуру будущего

Tele2 поделилась лучшими практиками по работе с big data на форуме Kazan Digital Week 2021. Константин Загуменнов, руководитель продуктов больших данных в государственном секторе Tele2, рассказал, как оцифровать пространство для повышения эффективности бизнеса и как транспортное моделирование поможет развитию мегаполисов.

В 2020 году направление больших данных стало весомой частью бизнеса Tele2 с заметным влиянием на выручку компании. Эффект от реализации внешних и внутренних проектов по аналитике превысил плановые показатели в 1,5 раза и составил 1,5 млрд рублей. При этом доход от внешней монетизации увеличился вдвое.

По оценке Tele2, использование аналитики big data давно выходит за рамки применения в традиционном государственном секторе, клиенты В2В-сегмента все чаще становятся заказчиками исследований, направленных на развитие собственных бизнес-процессов. Анализируя обезличенный массив данных, специалисты big data рассчитывают нагрузку на социальную и транспортную инфраструктуру. Оператор проводит исследования по десяткам параметров, собирает сведения о поведении жителей и гостей определенных территорий, их перемещении и профиле потребления услуг.

В числе перспективных направлений – транспортное планирование, в том числе выявление потенциально опасных участков, калибровка и валидация транспортных моделей, прогнозирование ДТП и износа дорожного полотна, а также изучение спроса и регулирования тарифов для перевозчиков, определение новых направлений развития бизнеса. Так, в Казани Tele2 исследовала данные о загруженности гостиничных комплексов и количестве туристов в разных районах столицы Татарстана. В результате были выявлены проблемные зоны и определены локации, где новые отели будут наиболее востребованы.

Для анализа данных о передвижениях Tele2 использует метод вероятностного распределения map matching на основе машинного обучения. Он позволяет с высокой степенью точности смоделировать маршруты передвижения любых объектов. В результате клиент получает сведения по оптимизации логистических процессов, аналитике лояльности, оттоку и перетоку клиентов к конкурентам, что помогает планировать качественное привлечение аудитории и минимизировать риски.

Константин Загуменнов, руководитель продуктов больших данных в государственном секторе Tele2:

«Мобильные операторы обладают обширной базой обезличенных сведений, которые можно использовать на пользу обществу. Наличие большого количества разнообразных данных и умение строить на их основе аналитические модели позволяет Tele2 формировать и предлагать клиентам достоверные исследования и прогнозы, которые помогут в принятии стратегически верных бизнес-решений. Дальнейшее совершенствование систем обработки информации позволит отслеживать долгосрочные тенденции и планировать будущее развитие мегаполисов».