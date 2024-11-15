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Эксперт: Татарстан внес большой вклад в развитие объединения БРИКС
Татарстан внес большой вклад в развитие БРИКС, после саммита в Казани влияние организации в мире значительно выросло. Таким мнением на проходящем в столице РТ II Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» с «Татар-информом» поделился президент Координационного совета Объединенного центра делового сотрудничества «БРИКС» Висенте Барриентос.
«Россия и Татарстан внесли значительный вклад в развитие БРИКС. Думаю, это стало предметом гордости в республике. Думаю, с каждым годом альянс будет играть всё большую и большую роль в выстраивании новой системы международных взаимоотношений», — убежден собеседник агентства.
Эксперт подчеркнул, что рост авторитета БРИКС на международной арене подтверждается и большим количеством стран, которые заявили о готовности вступить в объединение.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Второй международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» проходит в столице Татарстана с 13 по 15 ноября.
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