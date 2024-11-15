Эксперт: Татарстан внес большой вклад в развитие объединения БРИКС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан внес большой вклад в развитие БРИКС, после саммита в Казани влияние организации в мире значительно выросло. Таким мнением на проходящем в столице РТ II Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» с «Татар-информом» поделился президент Координационного совета Объединенного центра делового сотрудничества «БРИКС» Висенте Барриентос.

«Россия и Татарстан внесли значительный вклад в развитие БРИКС. Думаю, это стало предметом гордости в республике. Думаю, с каждым годом альянс будет играть всё большую и большую роль в выстраивании новой системы международных взаимоотношений», — убежден собеседник агентства.

Эксперт подчеркнул, что рост авторитета БРИКС на международной арене подтверждается и большим количеством стран, которые заявили о готовности вступить в объединение.