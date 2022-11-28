Эксперт: Татарстан сможет возглавить социально-психологическое направление IT-сферы

В Иннополисе открылся форум о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и государственном управлении Digital Innopolis Days 2022. Одной из его ключевых тем стала цифровая трансформация регионов России. Татарстан по этому показателю лидирует в России и готов делиться удачным опытом, в том числе – на подобных мероприятиях, отмечают эксперты. Своими мнениями они поделились на площадке экспертного клуба.

Форум Digital Innopolis Days собрал экспертов из Яндекса, РЖД, «Газпром нефти», «Норильского никеля», VK, «Мобильного электронного образования», Лаборатории Касперского, профильных органов власти и вузов и других организаций, отметил доцент, кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин. Он добавил, что сейчас России необходимы высококвалифицированные кадры с цифровыми навыками для проведения эффективного импортозамещения.

«Правительство уже запустило работу по консолидации заказчиков научных продуктов. Утверждены 216 проектов, для создания, развития и использования которых потребуется более 200 тыс. новых специалистов. Первостепенной задачей станет обучение сотрудников на местах – для беспрепятственного перехода отраслей с зарубежного ПО на российское», – считает он.

С ним согласна директор РОО «Совет детских организаций Республики Татарстан» Екатерина Согрина. По ее мнению, важно уделить особое внимание подготовке кадров для цифровизации образования, комфортному приобретению необходимых навыков среди педагогического сообщества. «При этом данными процессами цифровизации помочь педагогам оптимизировать работу, цифровизация должна стать в помощь учителю, а не в дополнительную нагрузку», – подчеркнула она.

Параллельно развитию информационных технологий нужно уделять время вопросам адаптации человека к меняющейся среде, считает руководитель исследовательского агентства Антон Глухов. «Мировое общество и, наверное, российский его сегмент неминуемо придет к осознанию важности этой проблемы. Татарстан как лидер цифровой трансформации может возглавить и социально-психологическое поднаправление общей IT-темы», – подчеркнул он. По мнению Глухова, в истории никогда не было так много информации вокруг. «В целом нет и общего понимания, как информация в таких количествах изменит саму сущность человека в будущем», – отмечает он.

Напомним, форум Digital Innopolis Days 2022 стартовал с пленарного заседания, которое провел зампред Правительства России Дмитрий Чернышенко. Участниками мероприятия стали Президент Татарстана Рустам Минниханов, замминистра науки и высшего образования России Дарья Кирьянова, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин и замминистра энергетики России Эдуард Шереметцев.