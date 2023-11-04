Эксперт: Татарстан получил прививку от межнациональных и межконфессиональных конфликтов

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане поручил главам регионов и руководителям силовых ведомств принимать твердые и своевременные меры по защите конституционного строя страны, прав граждан и межрелигиозного согласия. О том, насколько крепко межнациональное согласие в Татарстане, замечены ли в нашей республике попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь и какие меры необходимо предпринять для укрепления межнационального согласия, на площадке «Экспертного клуба» рассуждали спикеры из Татарстана.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов напоминает, что Татарстан в 1990-е годы прошел трудную дорогу осмысления и понимания своего места и роли в РФ. «Были очень сложные проблемы и процессы, в том числе и в межнациональной сфере, но Татарстан с такой исторической точностью прошел этот сложный путь, выработал такие эффективные механизмы решения сложных задач, получил такую прививку от межнациональных и межконфессиональных конфликтов, что, мне кажется, как раз теперь, когда могут возникать какие-то вспышки на межнациональной почве, то они меньше всего будут характерны именно для нашей республики, ибо здесь вот этот пройденный путь заложил абсолютно уникальный социально-этический фундамент для построения гармоничных взаимоотношений между всеми этносами и конфессиями», – говорит эксперт.

«Республикой проделана просто огромная работа, которая сейчас дает свои плоды», – продолжает Морозов.

«Поэтому я полагаю, что в Татарстане как раз и с точки зрения состояния зрелости общества, и с точки зрения умения органов власти работать в этом направлении ситуация достаточно управляемая и стабильная», – резюмировал он.

О своевременности выступления Президента РФ и мерах по защите национального согласия говорит заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета Андрей Большаков.

Он отмечает, что против России, которая находится в состоянии СВО, применяется разнообразная агрессия – это санкции, вооруженное насилие против мирных граждан, информационная война.

«Практически все российские эксперты поддерживают точку зрения российских властей, что то, что произошло на поле аэродрома в Махачкале целенаправленная диверсия против российской государственности. Субъектами ее являются зарубежные спецслужбы, представители российской несистемной оппозиции, которые пытались создать ситуацию межнационального конфликта», – говорит Большаков.

Он отмечает, что врачи пытаются дестабилизировать ситуацию в России за счет подрыва межнационального единства и согласия, которое «стало для России нормой общежития для всех без исключения народов». Согласие и диалог в российских регионах необходимо защищать, подчеркивает эксперт. Для этого необходимы не только действия силовых структур, но и постоянная работа структур гражданского общества России, считает Большаков.

«Самое главное предотвратить фейковую информацию некоторых СМИ, взять под контроль гражданского общества новые социальные медиа (телеграмм-каналы, социальные сети). Сделать это сложно, но необходимо. Возможно даже введение элементов цензуры до окончания СВО», – говорит эксперт, добавляя, что западные страны у себя этим занялись давно.

Большаков также выразил мнение, что наказание организаторов беспорядков в Махачкале «должно быть очень жестким», а молодые участники митинга должны быть призваны в ряды вооруженных сил РФ.

Говоря о Татарстане, эксперт отметил, что «беспорядки на территории Татарстана по модели Дагестана пока представляются невозможными». «Но противодействие радикальным экстремистским группам, и их сообществам в интернете должно только усиливаться», – резюмировал Большаков.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в РТ Ринат Фазылов подчеркивает, что в Татарстане, многонациональном регионе России, вопросам, связанными с межнациональными и межконфессиональными отношениями, уделяется особое внимание и ведется постоянная системная работа.

Он приводит цитату академика Дмитрия Лихачева, который в своей книге «Письма о добром и прекрасном» писал:«Надо быть патриотом, а не националистом. Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот».

«Эти слова были сказаны в прошлом веке, но и сегодня они не утратили своей актуальности. Наша страна всегда была сильна единством ее народов. И сегодняшние попытки посеять зерно раздора между народами — это верный путь к ослаблению и развалу страны. Именно об этом и мечтают наши враги, но мы этого не допустим», – говорит эксперт.