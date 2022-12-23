Эксперты: Татарстан пока успешно преодолевает последствия антироссийских санкций

Как один из наиболее развитых регионов страны, Татарстан почувствовал влияние западных санкций — так, примерно на треть вырос средний размер убытков предприятий, также выросла общая сумма долгов. Однако эти негативные последствия перекрываются позитивными результатами других важных показателей, заявил председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ Айрат Гимадутдинов. Своим мнением он поделился на площадке экспертного клуба.

Объем выпуска продукции предприятиями республики по итогам года вырастет до 4,8 млрд рублей, или почти на 8%, напомнил Гимадутдинов. Кроме того, на 13% выросла сумма подоходного налога, а в целом рост налогов зачисляемых в консолидированный бюджет республики вырастет на 30%, до 443,2 млрд рублей.

«Эти цифры красноречиво свидетельствуют о том, что Татарстан, на данном этапе, успешно преодолевает последствия введенных недружественными странами санкций», — отметил он.

Татарстан налаживает связи с дружественными странами и замещает западную продукцию собственными товарами, добавил спикер. «Доля рынка ушедших западных компаний быстро заполняется отечественными продуктами и со временем, по мере разработки и внедрения новых, отечественных технологий эта тенденция будет нарастать», — убежден Гимадутдинов.

В отношении России в этом году ввели беспрецедентное количество санкций, что вызвало ряд изменений, в том числе — в законотворческой деятельности, отметил председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. В частности, проделана большая работа по мерам поддержки мобилизованных, среди которых — кредитные каникулы для мобилизованных, упрощение вопроса управления бизнесом во время мобилизации и другие. «Могу с уверенностью сказать, что вызовы преодолеваем всей страной и даже на удивление многих!» — отметил он.

С ним согласился член комитетов Госдумы по защите конкуренции и по обеспечению жилищных прав граждан Айдар Метшин, отметив, что санкции сказались на социально-экономическом развитии страны. «Оппоненты ожидали, что мы рухнем в одночасье. Этого не произошло. Мы справились, хотя нам и нелегко», — отметил он. По его мнению, задача России в этих условиях не просто выстоять, а найти новые подходы в обеспечении экономического суверенитета. «К примеру, Татарстан развивается по пути диверсификации экономики уже давно и системно. Те же производства компании „Татнефть“, нефтехимического комплекса — это примеры перехода на высокий передел и выпуск конечного продукта с высокой добавленной стоимостью», — отметил он.