Эксперт: Татарстан может стать примером для России в части национальной политики

Есть ли проблемы у российской молодежи в сфере гражданской и национальной идентичности и как их решать – ответы на эти вопросы искали участники стратегической сессии «Народов много – Родина одна», прошедшей в рамках форума «Территория смыслов».

На форум собрались представители молодежных общественных организаций из нескольких российских регионов. Они отметили, что молодым россиянам часто знакомы обычаи и традиции малых народов. Также участники обсудили стереотипы, которые ведут к отрицанию собственной национальной идентичности. По их мнению, в России есть разногласия между национальными группами на фоне разных исторических событий.

Участники сессии по-разному видят решение этих проблем – от организации молодежных этнотуров до проведения в учебных заведениях этнонедель. Прозвучал вариант добавить вопросы об обычаях и традициях разных народов России в стандарты Единого госэкзамена по истории и обществознанию. Но почти все они были едины во мнении – чтобы заполнить информационный вакуум, необходимо широкое распространение тематического контента на медиа-площадках всех форматов. Такого же мнения придерживается и председатель молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров.

«Чтобы люди больше знали о представителях других национальностей, живущих с ними в одной стране, необходима системная информационная работа. Если мы говорим о молодежи, особый упор стоит делать на социальных сетях. К сожалению, в стране очень мало молодых харизматичных лидеров из сферы национальной политики – их необходимо взращивать и воспитывать. Соглашусь с участниками сессии и в том, что события из жизни народов России мало освещаются федеральными СМИ», – поделился мнением Кадыров.

Эксперт убежден, что Татарстан может послужить примером системной информационной работы в сфере национальной политики: «Почему у нас на все национальные праздники приезжают представители других народностей? Да потому что они проводятся не узким кругом, а масштабно. Проведение этих праздников и подготовка к ним освещаются в медиа. Благодаря этому они давно стали частью событийного туризма».

Эксперт отметил и содержательную работу Ассамблеи народов Татарстана, которая объединяет крупные национально-культурные автономии. «Каждый день представители различных национальностей стараются сделать лучше жизнь своих соотечественников», – заключил Тимур Кадыров.