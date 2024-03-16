Эксперт: Татарстан многие годы в передовиках по организации избирательного процесса

Татарстан уже много лет показывает высокую организацию выборов разного уровня. Не стала исключением и стартовавшая кампания по выбору Президента России. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась доцент кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ Евгения Храмова.

«Как гражданин и многолетний участник избирательного процесса, считаю, что многие годы Татарстан был передовым регионом по организации выборов. Это всегда четкость, ясность, точность и профессионализм», — заявила собеседник.

Она подчеркнула, что текущая кампания по выбору Президента России важна для всего мирового политического мира. От честности и легитимности выборов зависит суверенитет страны и ее возможность взаимодействовать с другими государствами.

«Для самой России — это внутренняя устойчивость и установление взаимоотношений внутри государства. Если мы говорим о субъектах, то для них выборы — это всегда путь развития, понимание его места и роли в федеративном устройстве страны», — заключила Храмова.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).