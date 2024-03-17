Эксперт: Татарстану лучше многих регионов удалось избежать провокаций на выборах

Татарстану, в отличие от некоторых регионов страны, удалось полностью избежать провокаций на избирательных участках в течение выборов Президента России. Таким мнением в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа» сообщил политтехнолог, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

«В отличие от многих регионов, Татарстану удалось избежать явных провокационных действий, в том числе от мошенников, которые вынуждали граждан совершать противоправные действия на участках. Это нас уберегло от большой информационной волны негатива», – заявил спикер.

При этом он подчеркнул, что впереди еще трудный период подсчета голосов и объявления результатов, где также нужно быть внимательным и не прекращать работу по противодействию провокациям.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходили три дня – 15, 16 и 17 марта. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они отдавали свой голос за одного из четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (от партии ЛДПР), Николая Харитонова (от партии КПРФ) или действующего главы государства Владимира Путина (как самовыдвиженец). В 20.00 избирательные участки в республике закрылись