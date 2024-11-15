Эксперт: Татарстан — идеальное место для выстраивания отношений России и Китая

Учитывая разностороннюю культуру Татарстана, республика стала идеальным местом для выстраивания отношений между Россией и Китаем. Таким мнением с «Татар-информом» на проходящем в Казани форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» поделилась вице-президент Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей по международному культурному взаимодействию Екатерина Манько.

«Форум „РОСТКИ“ стал потрясающей объединяющей площадкой для наших стран. Кроме того, культура Татарстана и восточная ментальность очень близки Китаю. Казань обратила на себя внимание во время саммита БРИКС, уверена, это привлечет еще больше китайских партнеров в регион», — заявила собеседница агентства.

По мнению Манько, Россия по многим направлениям продолжает разворот на Восток, поэтому отношения с Китаем были и остаются очень важным политическим моментом.

Второй международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани с 13 по 15 ноября.