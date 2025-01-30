Эксперт из АСИ назвала Татарстан примером развития комфортной городской среды

Татарстан стал хорошим примером того, что развитие комфортной городской среды не ограничивается только парками и скверами, но может касаться и природных территорий, и других объектов. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась директор дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Ольга Захарова.

«Мы много говорили о том, есть ли границы развития комфортной городской среды. И Татарстан доказал, что их нет. Причем сделал это на конкретных примерах. Когда мы говорим об этой сфере, есть стереотип, что речь идет о парках и скверах, а республика идет дальше и показывает, что нужно заниматься в том числе и территориями у социальных объектов, инструментами для более плотной связи с территории, такими как туристические тропы», – заявила собеседница агентства.

Тренд на развитие таких территорий даст большой повод для размышлений федеральным властям в части расширения мер поддержки в создании комфортной городской среды, уверена Захарова.

Напомним, что 30 января в Казани проводят II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России». Мероприятие проводится по поручению Президента РФ, организовано ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ. Также Раис РТ Рустам Минниханов возглавляет комиссию Госсовета РФ, ответственную за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».