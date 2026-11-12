Эксперт связал рост продаж жилья в Татарстане с изменениями семейной ипотеки

В Татарстане рост числа сделок с недвижимостью в сентябре связан в том числе с изменениями условий семейной ипотеки и началом делового сезона. Об этом сообщил эксперт в сфере недвижимости Александр Столяров, передает «Татарстан 24».

По данным Росреестра, в сентябре продажи недвижимости по договорам долевого участия выросли на 24,1%, вторичного жилья – почти на 17%. Количество сделок с индивидуальными жилыми домами увеличилось примерно на треть.

По словам Столярова, активность на рынке новостроек и индивидуального жилищного строительства отчасти объясняется изменением условий семейной ипотеки. Многие семьи, в частности с одним ребенком до семи лет, старались оформить кредиты до вступления новых условий в силу.

При этом рост сделок на вторичном рынке эксперт связывает с сезонностью. В августе и сентябре традиционно активизируются покупатели, которые планируют переезд к началу делового сезона.

«Сегодня вторичный рынок – один из самых активных», – отметил Столяров.