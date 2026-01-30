news_header_top
Экономика 30 января 2026 12:07

Эксперт связал падение курса доллара с проблемами экономики США

Падение курса доллара к минимальным значениям обусловлено фундаментальными проблемами американской экономики и потерей доверия к валюте. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

По его словам, власти США не решают накопившиеся экономические трудности, включая критический уровень госдолга, что создаёт риски не только для американской, но и для мировой финансовой системы.

На этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на собственные данные сообщило, что трейдеры, работающие с долларом, заняли максимальную с 2011 года позицию на дальнейшее ослабление американской валюты. Это связано с нестабильной политической обстановкой в Соединённых Штатах.

