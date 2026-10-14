Эксперт Свечникова назвала ошибки водителей при оформлении европротокола

Европротокол, оформленный без фотографий с места ДТП, может привести к ограничению страховой выплаты по ОСАГО суммой в 100 тыс. рублей. Об этом NEWS.ru рассказала ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова Софья Свечникова.

По словам эксперта, страховые компании нередко отказывают в выплатах, ссылаясь на несоответствие повреждений обстоятельствам аварии. Например, страховщик может сравнить высоту следов на автомобилях. Оспорить такой довод поможет экспертиза финансового уполномоченного.

Свечникова отметила, что одна из распространенных ошибок водителей – оформление европротокола без фотофиксации через приложение. В этом случае страховая выплата не превысит 100 тыс. рублей.

Если страховая компания отказала в выплате, эксперт рекомендует сначала направить ей претензию, а затем обратиться к финансовому уполномоченному. Он рассматривает спор в течение 15 рабочих дней. Если страховщик не организовал ремонт автомобиля, уполномоченный может взыскать деньги без учета износа деталей.

С 11 июля 2026 года стоимость материалов для ремонта рассчитывают без скидки. При этом основания для отказа в страховой выплате остались прежними.

Если виновник аварии предъявил поддельный или просроченный полис ОСАГО, он должен самостоятельно оплатить ремонт поврежденного автомобиля. Если в ДТП пострадало здоровье человека, ответственность за компенсацию берет на себя Российский союз автостраховщиков.

Эксперт также пояснила, что ремонт автомобиля до осмотра страховщиком и непредоставление машины сами по себе не дают оснований для отказа в выплате.

Согласно пункту 20 статьи 12 закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», страховая компания может не возмещать ущерб только в том случае, если без осмотра автомобиля невозможно установить факт страхового случая и определить размер убытков.

Если владелец не предоставил машину для осмотра, страховщик вправе вернуть заявление. При этом автомобиль, который не может передвигаться самостоятельно, страховая компания обязана осмотреть на месте.

Опьянение виновника ДТП, его побег с места аварии или отсутствие водительских прав не препятствуют получению страховой выплаты.