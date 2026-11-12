Эксперт Столяров рассказал, что выгоднее семьям в РТ – аренда или покупка жилья

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Несмотря на высокую стоимость недвижимости и ипотечных кредитов, жители Татарстана продолжают покупать квартиры. При этом аренда жилья не становится полноценной альтернативой приобретению собственной недвижимости. Об этом заявил эксперт в сфере недвижимости Александр Столяров, передает «Татарстан 24».

Ранее специалисты РИА Рейтинг сообщили, что для аренды двухкомнатной квартиры семье из четырех человек в Татарстане необходим ежемесячный доход около 107,7 тыс. рублей. По оценке экспертов, такую аренду могут позволить себе более 66% семей в республике.

Однако Столяров считает, что эти показатели не свидетельствуют о переходе покупателей на арендный рынок. По его словам, спрос на съемное жилье традиционно увеличивается в августе и сентябре из-за начала учебного и делового сезонов.

«Я буквально вчера анализировал цены. Двухкомнатная квартира в среднем сдается за 50 тысяч рублей. Можно найти дешевле, но здесь уже вопрос удаленности, инфраструктуры и бюджета», – рассказал эксперт.

По словам Столярова, часть семей действительно предпочитает сдавать собственную небольшую квартиру и одновременно снимать более просторное жилье. Однако это связано не столько с экономической выгодой, сколько с отсутствием возможности приобрести квартиру большей площади.

При этом на вторичном рынке сейчас преобладают сделки по расширению жилплощади: люди продают небольшие квартиры и покупают более просторные.

Эксперт считает, что покупка собственного жилья остается для многих семей способом закрыть базовую потребность в жилье и избежать зависимости от арендодателя.

«Те, кому есть что продать или у кого накоплена часть средств, все равно будут вкладываться в собственное жилье. Платить за свое – не то же самое, что платить за аренду. Ты хотя бы живешь с пониманием, что завтра тебя не выселят», – подчеркнул он.