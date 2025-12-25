news_header_top
Общество 25 декабря 2025 10:56

Эксперт Степанов предостерег от «горящих» сделок с недвижимостью перед праздниками

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Эксперт по инвестициям в коммерческую недвижимость Федор Степанов перечислил ключевые принципы, которые помогут избежать финансовых потерь при покупке квартиры. Его слова приводит «RT».

Главное правило безопасности – избегать «горящих» предложений, где торопят с выходом на сделку. По словам Степанова, за срочностью часто скрывают юридические риски, проблемы с документами или самим объектом. Эксперт подчеркнул, что это особенно актуально в предпраздничные периоды: покупатели склонны принимать эмоциональные решения, чем активно пользуются мошенники.

Степанов рекомендует оформлять сделки через нотариуса, а не пытаться проверить все самостоятельно. Нотариус выясняет наличие обременений, залогов и подтверждает реального собственника на момент подписания договора. Для расчетов эксперт советует использовать нотариальный депозит.

В этом случае деньги хранятся на счете нотариуса и перечисляются продавцу только после перехода права собственности. Это делает сделку прозрачной и защищает средства покупателя.

Важно проверять не только объект недвижимости, но и личность продавца (или компанию). Используя открытые базы данных, необходимо выяснить, нет ли у собственника налоговых задолженностей, уголовных или административных дел. Особое внимание Степанов советует уделить проверке на банкротство.

