Эксперт: «Ставку нужно делать именно на развитие региональных университетов»

Обеспечение технологического суверенитета – важнейшая задача, стоящая перед страной. Об этом неоднократно заявлял Президент РФ Владимир Путин, обращая внимание на то, что «научный, технологический суверенитет – вопрос настоящего и будущего России». Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов.

«Решить эту задачу невозможно без сильной науки, особенно на региональном уровне. Сегодня среди приоритетных вопросов науки и образования – развитие перспективных научных школ на территории разных субъектов России. Ставку нужно делать именно на развитие региональных университетов, институтов и поддержку талантливой молодежи в провинции. Региональные научно-технологические стратегии должны быть нацелены на обеспечение трансформации и адаптации регионов к требованиям четвертой промышленной революции как одного из драйверов развития современной экономики», – сказал Морозов, выступив на площадке Экспертного клуба.

Он напомнил, что у молодых людей в Татарстане есть все возможности для реализации своих идей и проектов. Например, в рамках участия в конкурсах научных грантов, научных премий и специальных государственных стипендий, программах переподготовки и стажировки.

«Такие конкурсы и гранты позволяют генерировать системообразующие проекты, в том числе и на федеральном уровне. Например, сегодня перед Татарстаном стоит задача к 2030 году войти в 100 мировых лидеров в сферах нефтегазового дела, образования и лингвистики и войти в топ-5 ведущих российских научно-образовательных центров в математике, компьютерных науках, бизнесе и экономике. Все это невозможно без перспективных молодых людей, без постоянного привлечения в научное творчество молодых специалистов, которые и будут двигать экономику республики и страны вперед», – уверен Морозов.

По словам доктора философских наук, профессора Олега Агапова, формы поддержки должны быть рассчитаны не только для молодых ученых, но и среднего, и старшего возрастов. «Исследования социологов науки показывают, что наивысший КПД составляет у ученых между 37–55 годами. Безудержная ставка на молодых стратегически провальна, необходима сбалансированная возрастная политика. Разумеется, сегодня всем российским ученым: и естественникам, и гуманитариям, и представителям технических наук – необходимо сконцентрироваться на мобилизации своего потенциала, направленного на укрепление России по всем направлениям информационного и технологического противостояния агрессии коллективного Запада», – поделился мнением он.

Директор АНО «Волжско-Камский экологический центр» Рустем Камалов считает, что для подготовки научных кадров необходима стратегическая цель развития страны хотя бы на 10 лет.

«Если молодежь увидит, что можно улучшить ситуацию, поверит в цели и в себя, тогда лучшие, умные, дальновидные и рискованные из них пойдут в науку. Сейчас же все усилия в области образования и науки являются калькой естественно сложившейся за долгие годы системы образования, науки и технологии. Но калька без стратегической цели не даст должного результата», – отметил эксперт.