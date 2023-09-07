Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Эксперт: Статьи РУВИКИ получат пометку «рецензировано РАН»
Интернет-энциклопедия РУВИКИ и Российская академия наук (РАН) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает, что статьи энциклопедии будут рецензировать профильные эксперты и ученые.
Первый этап совместной работы предусматривает рецензирование тем по истории и физике. До конца года будет отрецензировано не менее 2,5 тыс. статей, сообщает пресс-служба Интернет-энциклопедии РУВИКИ.
Гендиректор энциклопедии Владимир Медейко отметил, что «создание пула качественных материалов в новой энциклопедии – наша важнейшая задача, достоверность – одна из ключевых ценностей РУВИКИ». Он выразил признательность РАН за возможность сотрудничества по важным и сложным тематикам.
«Статьи РУВИКИ получат пометку “рецензировано РАН”, и это станет безусловным знаком качества для всех читателей, которые смогут ссылаться на эти материалы с уверенностью, что в них нет ошибок», – говорит Медейко.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»