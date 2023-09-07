Эксперт: Статьи РУВИКИ получат пометку «рецензировано РАН»

Интернет-энциклопедия РУВИКИ и Российская академия наук (РАН) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает, что статьи энциклопедии будут рецензировать профильные эксперты и ученые.

Первый этап совместной работы предусматривает рецензирование тем по истории и физике. До конца года будет отрецензировано не менее 2,5 тыс. статей, сообщает пресс-служба Интернет-энциклопедии РУВИКИ.

Гендиректор энциклопедии Владимир Медейко отметил, что «создание пула качественных материалов в новой энциклопедии – наша важнейшая задача, достоверность – одна из ключевых ценностей РУВИКИ». Он выразил признательность РАН за возможность сотрудничества по важным и сложным тематикам.

«Статьи РУВИКИ получат пометку “рецензировано РАН”, и это станет безусловным знаком качества для всех читателей, которые смогут ссылаться на эти материалы с уверенностью, что в них нет ошибок», – говорит Медейко.

Новая интернет-энциклопедия РУВИКИ открылась в июне 2023 года. С момента старта проекта было написано 427 новых статей и внесено 189 296 правок в существующие. РУВИКИ – новая открытая интернет-энциклопедия. Площадка объединяет экспертов и обычных пользователей: любой может стать автором РУВИКИ, но лишь профессионалы выступают гарантами верификации материалов.