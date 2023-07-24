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Руc Тат
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Экономика 24 июля 2023 12:13

Эксперт: «Спрос вырос как на первичном рынке жилья в РТ, так и на вторичном»

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Вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев утверждает, что на рынке готового жилья в Татарстане однозначно есть оживление. Как ранее рассказывал «Татар-информ», в июне Росреестр по РТ зарегистрировал максимальное с июня 2022 года число договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) — 1964.

Эксперт напомнил, что осенью прошлого года произошел определенный спад спроса. «Тогда стало достаточно много релокантов. Люди в целом пересмотрели свои взгляды на инвестиции перешли в режим хранения средств», отметил он.

По замечанию Садреева, пик падения спроса пришелся на зиму и был достаточно ощутим как на первичном рынке недвижимости Казани, так и на вторичном. На этом фоне цены на вторичное жилье снизились в среднем на 15% по сравнению с весной и летом 2022 года. «А вот что касается конца весны и начала лета этого года, мы ощущаем, что спрос вырос как на первичном, так и на вторичном рынке», — констатировал он.

По мнению вице-президента Гильдии риелторов РТ, востребованность готового жилья у покупателей растет по нескольким причинам. Одна из них это смягчение условий семейной ипотеки. Кроме того, по словам собеседника агентства, застройщики предлагают очень много маркетинговых программ.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа» «Пишут, что цены на квартиры выросли. Это не так»: что ждет рынок жилья в Казани».

#жилищное строительство #новостройки #льготная ипотека #Управление Росреестра по РТ
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