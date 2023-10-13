Эксперт: Спрос на «вторичку» в Казани в ближайшее время может упасть более чем на 60—65%

В Казани спрос на вторичном рынке недвижимости в ближайшие месяцы может упасть на 60 — 65%, рассказал «Татар-информу» вице-президент Гильдии риелторов РТ, управляющий партнер агентства «БЕСТ-недвижимость Казань» Андрей Савельев.

«Вторичный рынок ожидает падение спроса примерно на 60 — 65%. Это произойдет потому, что порядка 70-80% покупателей на "вторичке" берут жилье в ипотеку. В случае очередного повышения ставки большая часть из них просто отложит покупки или уйдет на первичный рынок», — отметил собеседник агентства.

Он также предположил, что на заседании Центрального банка РФ, которое состоится в конце месяца, ключевую ставку поднимут еще больше и ставки по ипотеке вырастут до 17-18%.

«Ценовая политика на рынке недвижимости в октябре-ноябре, скорее всего, поменяется. Если на первичном рынке цены с большей долей вероятности останутся прежними, то на вторичном рынке мы увидим некий просев, скорее всего будет увеличенный дисконт, то есть, вырастет размер торга», — добавил Савельев.

Согласно опросу «Домклика» среди 1,8 тыс. риелторов, многие из них также ожидают «охлаждение» рынка недвижимости в ближайшее время, повышение цен на «первичку» и снижения — на «вторичку». Треть экспертов прогнозирует снижение покупательской способности на 5%.

«Скорее всего в ближайшее время выдачи ипотеки замедлятся. Основных причин несколько: это и увеличение ключевой ставки до заградительных 13%, и введение макропруденциальных надбавок, и ужесточение требований к льготным ипотечным программам со стороны Банка России», — считают аналитики «Домклик».

Они также отмечают, что за прошедшие месяцы был в значительной мере реализован спрос, накопленный за весь последний год.