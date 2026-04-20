Эксперт спрогнозировал возможное снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ
На ближайшем заседании Совета директоров Банка России, которое состоится 24 апреля, ожидается обсуждение вариантов изменения ключевой ставки. По прогнозу доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко, с вероятностью 70% ставка может быть снижена на 0,5% (50 базисных пунктов), а вероятность более существенного снижения — сразу на 1% (100 базисных пунктов) — оценивается в 15%. Не исключается и сохранение текущего уровня в 15% годовых, сообщает News.ru.
Как отметил эксперт, Банк России ранее прогнозировал годовую инфляцию по итогам первого квартала в диапазоне 5,8–6,8%. Несмотря на сохраняющиеся геополитические вызовы, инфляция постепенно снижается. В этих условиях высокая ключевая ставка поддерживает привлекательность рублёвых сбережений. Наиболее вероятным сценарием Щербаченко назвал именно снижение ставки на 0,5%.
«Снижение ключевой ставки будет постепенным, и к концу года она, по нашим оценкам, останется в пределах 11–12%», — подчеркнул доцент.
Он также сообщил, что средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России в первой декаде апреля снизилась на 0,13 процентного пункта и составила 13,43% годовых. При этом, несмотря на некоторое снижение, депозиты остаются привлекательными для населения, поскольку ставка по-прежнему существенно превышает уровень годовой инфляции.