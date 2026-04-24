Эксперт спрогнозировал снижение ставок по вкладам и ипотеке после решения ЦБ

Аналитик «Финама» Игорь Додонов заявил «Татар-информу», что в случае снижения ключевой ставки на заседании Совета директоров Банка России 24 апреля депозитные и ипотечные ставки продолжат движение вниз.

«На предстоящем заседании ЦБ, я ожидаю, понизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 14,5% годовых. Соответственно, депозитные ставки, вероятно, продолжат движение вниз и за несколько недель могут опуститься еще в пределах 0,5 процентного пункта», – отметил Додонов в разговоре с агентством.

Он добавил, что после предыдущего заседания Банка России от 20 марта средние ставки по вкладам сроком до года уже снизились на 0,3–0,5 процентного пункта.

По словам аналитика, ипотечные ставки также могут отреагировать снижением.

«Средние рыночные ипотечные ставки, вероятно, также отреагируют снижением на 0,5 процентного пункта за несколько недель», – пояснил он.

При этом ставки по необеспеченным потребительским кредитам и кредитным картам пока остаются относительно стабильными.

«Это обусловлено, вероятно, все еще очень высокими кредитными рисками, связанными с заметным ухудшением ситуации в экономике, высокой закредитованностью граждан и жестким регулированием розничного кредитования. Но, думаю, и они постепенно начнут идти вниз», – подчеркнул Додонов.