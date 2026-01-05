Эксперт спрогнозировал переформатирование рынка ИЖС в Татарстане в 2026 году

Рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Татарстане сохраняет противоречивую динамику. Хотя на него приходится более 70% нового жилья, продажи ограничивает высокая стоимость ипотеки. Об этом в разговоре с «Татар-информом» рассказала генеральный директор компании «Строитель Вуман», вице-президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Ландыш Шарифуллина.

Макростатистика, по ее словам, выглядит оптимистично: ожидаемый рост ИЖС в 2026 году оценивается в 20% и выше. Это отражает устойчивый запрос на загородную жизнь и собственный дом. При этом повышение НДС и рост цен на материалы уже закладываются в проекты и добавят 15–20% к себестоимости строительства.

«С другой стороны, наша казанская реальность сегодня – это лучший „стресс-тест“ для любых оптимистичных прогнозов. И здесь я должна сказать жестко: данные по продажам, которые вижу я и мои коллеги „в поле“, не просто отличаются от радужных графиков – они сигнализируют о системном кризисе доступности. Утверждение, что „95% пробных объектов остались без продажи“, – это не преувеличение, а констатация факта в отдельных сегментах», – подчеркнула эксперт.

Шарифуллина считает, что главный тренд 2026 года – глубокая сегментация и элитизация рынка.

«Мой тезис о том, что собственные дома в ближайшие годы станут прерогативой обеспеченного класса, подтверждается всей логикой развития событий: затраты взлетят (НДС, инфляция на материалы, дорогая логистика). Ипотека останется дорогой даже на фоне возможного небольшого снижения ставки Центробанка. Спрос будет только там, где есть реальные деньги», – пояснила она.

Для застройщиков это значит переход к новой модели работы: отказ от демпинга, фокус на платежеспособную аудиторию, создание комплексного продукта с продуманной инфраструктурой, энергоэффективностью и сервисом, а также строгий контроль себестоимости и логистики.

«2026 год станет годом отсева и переформатирования рынка. Государство через налоговые механизмы и высокую ставку фактически „охлаждает“ перегревшийся массовый сегмент. Выиграют в этой гонке не самые большие, а самые умные, эффективные и клиентоориентированные компании, которые смогут предложить премиальный продукт по обоснованной цене. Рынок ИЖС возвращается к своим истокам: это история про качество, надежность и индивидуальный подход, а не про конвейерное тиражирование „коробок“», – резюмировала Ландыш Шарифуллина.

