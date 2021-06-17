Эксперт спрогнозировал большинство «Единой России» на предстоящих парламентских выборах

На итоги осенней избирательной кампании в Государственную Думу значительно повлияет фактор пандемии, но «единороссам» удастся удержать парламентское большинство. Высокий процент голосов за «Единую Россию» можно ожидать и в Татарстане, поскольку местные жители доверяют партии власти на фоне экономических успехов республики. Такой прогноз в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову озвучил президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

«В целом по выборам в парламент есть уверенность, что „Единой России“ удастся набрать большинство по стране. Что касается Татарстана, то здесь это будет более высокая цифра — на фоне успехов развития региона и высокого уровня доверия людей к правящей партии», — рассказал политолог.

По словам Куртова, прогнозирование предстоящих выборов усложняется из-за фактора пандемии, которая внесла заметные коррективы в политическую повестку страны.

«К тому же во многих регионах появится возможность проголосовать онлайн, эта процедура привлечет к выборам самых активных и не всегда лояльных власти людей. Это создает дополнительную интригу и реальную конкуренцию в предстоящей избирательной кампании», — резюмировал эксперт.

