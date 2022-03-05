Эксперт: Специальная военная операция на Украине — это вынужденная мера

России уже давно приходится жить в состоянии информационной войны, экономических ограничений и санкций, подчеркнул председатель совета чеченской национально-культурной автономии Татарстана «Вайнах» Селим Сусаев.

«Мы отрицательно относимся к тому, что происходит в мире. Потому что против нашей страны давным-давно идет необъявленная война. Война информационная, экономическая, санкционная», – подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что чаще всего жертвами информационных кампаний, фейков становятся мирные жители: дети, женщины и старики.

«Те, кто держат оружие и с той, и с другой стороны, понимают, как себя вести. Простые люди этого не понимают, — подчеркнул Сусаев. — Мы, конечно, не радуемся военной спецоперации. Но это вынужденная мера. Иначе серьезные проблемы начнутся уже на территории Российской Федерации. Я уверен, что мы справимся с бедой. Потому что люди у нас понимающие. И подавляющее большинство осознает, почему и зачем это. Мы обязательно все преодолеем».