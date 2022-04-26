Эксперт: «Современный двор должен отвечать запросам жильцов»

Современный двор должен отвечать потребностям жильцов: если в нем живут дети, значит, обязательно должна быть детская площадка, если вдруг жители не нуждаются в парковке, то ее не должно быть. Таким мнением на дискуссии, посвященной проекту «Наш двор», поделился урбанист, преподаватель РАНХиГС Андрей Елбаев.

«Двор должен быть там, где в нем нуждаются, и отвечать потребностям тех людей, которые живут в этом доме. Классно, если во дворе будут грядки, функциональные зоны для разных возрастов, хорошо, если бы во дворе можно было оставить велосипеды и другие инструменты легкой мобильности», — сказал спикер.

По мнению Елбаева, золотого стандарта, когда во дворе обязательно должен быть определенный набор функционала, нет.

Сегодня в Казанском Кремле в рамках президентской программы «Наш двор» проходит дискуссия «Советский, криминальный, новый: Как менялся российский двор».

Спикерами, помимо Андрея Елбаева, выступают заместитель главного архитектора Казани, начальник отдела разработки градоэкологического каркаса Института развития города Дарья Толовенкова, ведущий архитектор-градостроитель фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Вероника Ямилова, а также дизайнер и основатель бренда Yaratam Петр Сафиуллин.