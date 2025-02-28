Эксперт Сорокина назвала условия для получения накопительной части пенсии

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Накопительную часть пенсии можно получить, подав заявление в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Сразу всю сумму выдадут, если она не превышает 412 тыс. рублей. В ином случае предусмотрены ежемесячные выплаты. Об этом агентству «Прайм» рассказала завкафедрой бухучета и аудита экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

В отличие от страховой пенсии, возраст выплат по накопительной части в этом году не изменился. Для мужчин он составляет 60 лет, для женщин – 55 лет. Таким образом, в этом году смогут получать накопительную пенсию женщины 1970 года рождения и мужчины 1965 года рождения.

Сорокина пояснила, что накопительная часть пенсии формировалась с 2002 по 2013 годы из отчислений работодателями процента от зарплаты достигших определенного возраста сотрудников в Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). С 2014 года эта система была заморожена.