Эксперт Сорокина назвала основные тренды финтех-отрасли в 2025 году

Фото: пресс-служба ВСК

Ключевыми трендами финансового сектора в 2025 году станут довериецентричность и рост роли искусственного интеллекта (ИИ) в бизнес-процессах игроков рынка. Такое мнение выразила заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина, ссылаясь на результаты исследования Ассоциации ФинТех.

Согласно исследованию, довериецентричность стала главным бизнес-трендом 2025 года. Последние десятилетия страховой сектор консолидировался, и сегодня крупнейшие игроки активно инвестируют в повышение лояльности и доверия клиентов.

По мнению Сорокиной, суть довериецентричности заключается в том, что сначала компания предоставляет пользователю удобную услугу, воспользовавшись которой он становится ее постоянным клиентом. Неотъемлемым инструментом формирования довериецентричности служат цифровые технологии. Искусственный интеллект как технология трансформирует бизнес-модели компаний. Сейчас ИИ не только внедряется в ключевые функциональные процессы, но и в некоторых компаниях служит основой бизнес-модели.

Фото: пресс-служба ВСК

В числе финтех-трендов Сорокина также указала на масштабирование Open Data, подчеркнув, что это локомотив цифровизации в стране. Благодаря реализации проекта урегулирование страховых случаев в компании значительно ускорилось и также улучшились показатели по борьбе с мошенничеством.

«На данный момент мы находимся на финальном этапе формирования ИИ-стратегии. Мы регулярно оцениваем бизнес-эффект от применения ИИ в нашей компании, у нас есть серьезный потенциал для дальнейшего развития передовых цифровых сервисов», – заключила Сорокина.