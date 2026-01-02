Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин подверг резкой критике решение британской газеты «The Telegraph» о присвоении Президенту Молдавии Майе Санду титула «Мировой лидер – 2025». Его слова приводит «ТАСС».

По мнению эксперта, это звание является фикцией и не отражает реального положения дел, так как политика главы государства приводит к планомерному ослаблению национальной экономики и политической системы страны.

Сорокин выразил уверенность, что действия Санду являются не результатом ее собственной политической воли, а прямым выполнением директив и рекомендаций структур Евросоюза. Он отметил, что стратегический курс Кишинева формируется исходя из внешнеполитических приоритетов Брюсселя, а не коренных интересов Молдавии.

Сложившуюся ситуацию эксперт охарактеризовал как управление процессом, который многие аналитики называют банкротством государства. Дмитрий Сорокин подчеркнул, что преодолеть кризисные тенденции и обеспечить развитие страны могут только политики с независимой позицией, способные принимать самостоятельные решения.

В конце прошлого года издание «The Telegraph» признало Майю Санду «Мировым лидером – 2025». В качестве обоснования награды газета указала, что молдавский Президент «бросила вызов Кремлю и превратила республику в передовую линию демократии в Европе».