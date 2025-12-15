Эксперт Солодилова: «В школах введут четкий алгоритм действий при конфликтах с детьми»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Основной целью разработки типовых инструкций по действиям педагогов в конфликтных ситуациях с учащимися является снижение количества конфликтов в образовательной среде. Об этом рассказала председатель Общероссийского профсоюза образования и сопредседатель Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогов Лариса Солодилова, ее слова приводит «Радио 1».

Министерство просвещения России утвердило проект типовых инструкций по действиям педагогов в конфликтных ситуациях с учащимися. Документ состоит из двух частей: одна предназначена для руководителей образовательных организаций, вторая – для учителей. Инструкция носит название «Как остановить агрессивное поведение действиями педагога» и пока не опубликована.

В материалах прописан четкий алгоритм действий при возникновении конфликтов с учениками. Он направлен на урегулирование напряженных ситуаций, обеспечение безопасности школьников и профилактику повторных инцидентов.

По словам Солодиловой, Совет одобрил типовые инструкции на заседании, поскольку они содержат практические шаги, которые необходимо предпринимать при возникновении конфликтной ситуации. В разработке документа участвовали Министерство просвещения, профильные департаменты и службы медиации, а также эксперты Совета, которые вносили свои рекомендации.

Солодилова отметила, что в инструкциях собрана ключевая информация, которую должен знать каждый педагог – как в процессе обучения, так и при повышении квалификации.

В документе подробно разъясняется, что считается агрессивным поведением, как должен вести себя учитель при его проявлении, какие формулировки допустимы в разных ситуациях, а также как оценить риск физической угрозы и снизить эмоциональное напряжение.

Отдельное внимание уделено речевым формулировкам: в инструкциях перечислены слова и фразы, которые рекомендуется использовать при агрессии со стороны ученика. По словам эксперта, педагогу важно переводить диалог в конструктивное русло и избегать обвинительного тона, поскольку резкие и эмоциональные реплики лишь усиливают конфликт.

Кроме того, в документ включены профилактические меры, в том числе элементы медиативной практики. Предусмотрен QR-код с доступом к материалам служб медиации и семейных советов по работе с деструктивным поведением подростков. Эти ресурсы адресованы как педагогам, так и родителям и направлены на совместное решение проблем, возникающих в воспитании детей.

Лариса Солодилова также сообщила, что инструкции будут доработаны с учетом поступающих предложений и замечаний. Они уже направлены от профильных комитетов Совета Федерации и Государственной думы, Минтруда, Рособрнадзора и родительского сообщества.