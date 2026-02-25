В Центре алкогольной политики объяснили, почему россияне стали меньше пить

Сокращение потребления алкоголя в России на 11% выглядит реалистично и обусловлено, прежде всего, ростом цен на спиртное, а не административными ограничениями. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

«Данные похожи на правду, связано это с ценами. У нас каждый год индексируются акцизы. Последние два года это 15%», – пояснил эксперт.

Он напомнил, что в мае 2024 года произошло очередное повышение: ставки акцизов на фруктовые вина выросли в три раза, на слабоалкогольные коктейли – в три-пять раз, а на импортные сухие вина также в три раза. Кроме того, появился новый вид налогообложения – НДС на алкоголь до 18%.

«Напитки дорожают, население начинает сокращать их потребление. Это самое главное. Все остальные региональные меры по ограничению доступности, конечно, тоже влияют, но по сравнению с ценами это незначительный вклад», – подчеркнул Шапкин.

Он отметил, что нынешнее снижение на 11% – достаточно существенный показатель, особенно на фоне предыдущего сокращения. По словам эксперта, по сравнению с 2009 годом потребление алкоголя в России уже снизилось, по разным оценкам, на 40–60%.

«Недаром ВОЗ уже ставит Россию в пример по удачной программе сокращения потребления алкоголя населением», – заключил руководитель Центра.

Напомним, как сообщил ТАСС, потребление алкогольной продукции гражданами РФ в среднем по России за 5 лет снизилось на 11%.